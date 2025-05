Contro l’epidemia di morbillo gli scienziati suggeriscono di vaccinare i bambini a partire dai 4 mesi

In un momento in cui il morbillo sta tornando a preoccupare, con gravi conseguenze anche negli Stati Uniti, gli scienziati propongono una strategia audace: vaccinare i bambini già a partire dai 4 mesi. Questa scelta potrebbe essere cruciale per fermare la diffusione di una malattia che ha già causato vittime. Nel contesto di una crescente sfida globale alla salute pubblica, ogni passo verso la prevenzione può fare la differenza. È tempo di agire!

Per contrastare l’epidemia globale di morbillo – che negli Usa ha fatto registrare anche la morte di due bambini – la comunità scientifica si sta confrontando sull’opportunità di raccomandare la vaccinazione precoce dei bambini, anticipando l’inizio del ciclo di immunizzazione contro questa malattia altamente contagiosa. Secondo una revisione sistematica condotta dal Murdoch Children’s Research Institute (Mcri), in Australia, la vaccinazione contro il morbillo nei bambini a partire dai quattro mesi di età è un’ipotesi che vale la pena considerare seriamente, dato che solo il 30% dei neonati nei paesi a basso e medio reddito risulta protetto dagli anticorpi materni entro i quattro mesi di età. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Contro l’epidemia di morbillo gli scienziati suggeriscono di vaccinare i bambini a partire dai 4 mesi

