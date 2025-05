Contro l' emarginazione e isolamento sociale c' è Donatori di musica

combattere l'emarginazione e l'isolamento sociale attraverso il potere della musica. In un'epoca in cui le connessioni umane si fanno sempre più deboli, "Donatori di musica" rappresenta un faro di speranza per i giovani. Le note diventano un linguaggio universale, capace di unire e ispirare. Scopri come la musica possa trasformare le vite e creare legami duraturi, in una sinfonia di solidarietà e inclusione.

Un’aula magna gremita, giovani voci emozionate e note che si intrecciano in un messaggio di speranza: è partito ufficialmente questa mattina all'Iss “Fermi” di Aragona il progetto “Donatori di musica”, ideato da Pino Minio e promosso dall’Accademia Palladium, con l’ambizioso obiettivo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Contro l'emarginazione e isolamento sociale c'è “Donatori di musica”

Mattarella per la giornata internazionale contro l’omofobia: “Contrastare ogni forma di emarginazione è alla base della Costituzione”

In occasione della Giornata Internazionale contro l'Omofoia, il Presidente Mattarella ha ribadito l'importanza di combattere ogni forma di emarginazione, un principio fondamentale della Costituzione.

