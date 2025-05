Contro la proroga alle restrizioni della movida in centro arriva l' ennesimo ricorso degli esercenti per salvare l' estate

La battaglia per la movida in centro si intensifica: gli esercenti non ci stanno e presentano un ricorso al Tar contro la proroga delle restrizioni. Firmata il 29 maggio, l'ordinanza ha scatenato il malcontento di chi vive di convivialitĂ e divertimento. In un'estate che promette di essere calda, il dibattito sulla libertĂ di socializzazione torna prepotentemente al centro della scena. Chi vincerĂ ? La risposta potrebbe ridisegnare il volto della cittĂ .

L’ordinanza è stata firmata il 29 maggio e in 24 ore al Tar (Tribunale amministrativo regionale) è arrivato il ricorso degli esercenti. Tavoli di confronto o no, sulla movida nella zona di piazza Muzii tante parole, ma nessuna soluzione e così, dopo la proroga di due mesi (a partire dal primo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Contro la proroga alle restrizioni della movida in centro arriva l'ennesimo ricorso degli esercenti per "salvare" l'estate

