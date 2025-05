Contratto bancari aumento di 50 euro da giugno 2025

Dal 1° giugno 2025, i lavoratori del settore bancario riceveranno un incremento mensile di 50 euro lordi, frutto del nuovo contratto collettivo nazionale del credito siglato a novembre 2023. Questo aumento non è solo un riconoscimento economico, ma un passo importante verso il benessere dei dipendenti in un settore sempre più sfidante. Un segnale che, nel contesto attuale di inflazione e cambiamenti economici, la valorizzazione delle risorse umane è cruciale.

Dall' 1 giugno 2025 è previsto un nuovo aumento per i lavoratori bancari, in attuazione del contratto collettivo nazionale del credito siglato a novembre 2023 tra Abi (Associazione bancaria italiana) e le principali sigle sindacali (Fabi, First, Fisac, Uilca, Unisin). L'incremento medio sarà di 50 euro lordi mensili, destinato alla terza area professionale, quarto livello retributivo, con adeguamenti previsti in base all'inquadramento effettivo. Contratto a tutela del potere d'acquisto. Con questa terza tranche, il cosiddetto "contatore" degli aumenti sale a quota 405 euro, su un totale di 435 euro complessivi, che verranno raggiunti a regime nel marzo 2026 quando si attiverà l'erogazione dell'ultima quota da 30 euro, in coincidenza con la scadenza del contratto.

