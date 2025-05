Contrasto ai disturbi alimentari | premiate al Ministero dell’Istruzione le scuole partecipanti al contest Gustiamo insieme la vita

In un'epoca in cui i disturbi alimentari sono un tema scottante, le scuole italiane si mobilitano per fare la differenza. Giovedì 29 maggio, al Ministero dell'Istruzione, cinquanta istituti hanno ricevuto premi per il contest "Gustiamo Insieme la Vita". Un'iniziativa fondamentale per educare le nuove generazioni a un'alimentazione sana e consapevole. Un passo importante nella lotta contro il pregiudizio e la solitudine. È ora di nutrire la vita!

ROMA – In vista della Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari, nella mattinata di giovedì 29 maggio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è concluso con la premiazione di cinquanta istituti scolastici provenienti da tutta Italia il contest promosso dall’Associazione Donna Donna Onlus, nell’ambito del progetto “Gustiamo Insieme la Vita”, dedicato al contrasto dei disturbi alimentari ed a ogni forma di violenza. Promuovere una relazione sana con il cibo e con il proprio corpo, rafforzare la consapevolezza di sé, contrastare discriminazioni, bullismo e stereotipi, incoraggiare la libertàinteriore e il rispetto delle differenze, raggiungere e sostenere chi ancora soffre in silenzio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Contrasto ai disturbi alimentari: premiate al Ministero dell’Istruzione le scuole partecipanti al contest “Gustiamo insieme la vita”

Dalla lotta contro i disturbi alimentari alla rinascita: Valentina Dallari si racconta

Dalla lotta contro i disturbi alimentari alla rinascita, Valentina Dallari si racconta nel nuovo episodio del podcast Gamechangers.

