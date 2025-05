Continuità docente sostegno | richiesta famiglie entro il 31 maggio

Entro il 31 maggio, le famiglie degli alunni con disabilità possono richiedere la continuità del docente di sostegno per il prossimo anno scolastico. Una scadenza cruciale che rispecchia un trend crescente verso l'inclusione e il supporto educativo personalizzato. La continuità non è solo un diritto, ma un pilastro fondamentale per garantire una crescita serena e costante. Non perdere l'occasione di assicurare il miglior percorso possibile per i tuoi figli!

Le famiglie degli alunni con disabilità possono richiedere la conferma del docente di sostegno per l’anno scolastico successivo. La domanda va presentata entro il 31 maggio, anche senza una comunicazione esplicita da parte della scuola. La continuità è un diritto importante, ma soggetto a precisi vincoli normativi e organizzativi Tempistiche e modalità della richiesta Le . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Sostegno, il decreto che divide: domani udienza al TAR sulla conferma del docente. Continuità didattica o rischio clientelismo? Tutti i nodi di una riforma che fa discutere

Domani, 21 maggio, il Tar del Lazio discuterà il decreto ministeriale n. 32/2025, che apre alla conferma del docente di sostegno già in servizio.

