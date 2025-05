Continuità del docente di sostegno | entro oggi 31 maggio la richiesta delle famiglie Pillole di QuestionTime

Entro oggi, 31 maggio, le famiglie devono presentare la richiesta per la continuità del docente di sostegno. Il question time del 29 maggio, condotto da Andrea Carlino, ha messo in luce l'importanza di questo passaggio fondamentale per garantire un supporto educativo costante e di qualità. Un tema cruciale in un momento in cui l'inclusione scolastica è al centro del dibattito pubblico. Non perdere l'opportunità di tutelare il futuro dei tuoi figli!

Nel question time del 29 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto Anief, è stato approfondito il ruolo delle famiglie nella procedura di conferma del docente di sostegno per l’anno scolastico successivo. Il focus si è concentrato su tempi, modalità e validità della richiesta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno, il decreto che divide: domani udienza al TAR sulla conferma del docente. Continuità didattica o rischio clientelismo? Tutti i nodi di una riforma che fa discutere

Domani, 21 maggio, il Tar del Lazio discuterà il decreto ministeriale n. 32/2025, che apre alla conferma del docente di sostegno già in servizio.

