Continassa Juve | una settimana di pausa prima della ripresa per il Mondiale per Club gli aggiornamenti sugli infortunati

La Juventus si prepara a una settimana di pausa strategica prima del Mondiale per Club, un momento chiave per ricaricare le batterie e gestire gli infortuni. Con i riflettori puntati sulla Continassa, la squadra cerca di rinvigorire la rosa in vista delle sfide future. Un aspetto intrigante? La gestione degli infortunati potrebbe influenzare le scelte tattiche di Allegri, rendendo ogni partita cruciale per il percorso bianconero. Restate sintonizzati!

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve ‚Äď Tutti gli aggiornamenti in casa¬† Juve ¬†su ¬†infortunati ¬†e tempi di recupero,¬† probabili formazioni ¬†in vista dei prossimi impegni,¬† diffidati e novit√† dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Una settimana di pausa per i bianconeri dopo la fine del Campionato di Serie A. Questa stagione, come tutti sappiamo, non √® finita ieri a Venezia, ma continua negli Stati Uniti, dove nella seconda met√† del mese la Juve √® chiamata a disputare la prima edizione del Mondiale per Club FIFA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Continassa Juve: una settimana di pausa prima della ripresa per il Mondiale per Club, gli aggiornamenti sugli infortunati

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa

Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Continassa Juve Settimana Pausa Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

JUVENTUS: Il calendario della ripresa; Il calendario della ripresa dei bianconeri; Si √® allenata oggi la Juventus? Le ultime dalla Continassa; Juve, Tudor che fa? Stabilita la data in cui ritorner√† alla Continassa.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Paganini: "Settimana devastante per la Juve. Sicuri che Comolli sia l'uomo giusto?"

Scrive tuttojuve.com: Il giornalista Paolo Paganini ha commentato, sul suo account X ufficiale, la settimana della Juventus fatti di tanti dubbi, rifiuti eccellenti e finora poche certezze. Le sue ...

Una settimana di riposo per la Juventus: la ripresa è fissata per il 2 giugno

Come scrive tuttojuve.com: La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che la squadra riposerà fino al 2 giugno: "Una settimana di pausa per i bianconeri dopo la fine del Campionato di Serie A.

Mondiale per Club, cosa cambia sul mercato Juve e per il futuro di Allegri

Secondo juventusnews24.com: Continassa Juve: una settimana di pausa prima della ripresa per il Mondiale per Club, novità sulle condizioni di Perin! 28/05/2025 19.00 Gyokeres Osimhen: «Che bel dubbio! La scelta dipenderà da due ...