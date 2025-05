Conte si era promesso alla Juve ma sarebbe finito in un cantiere ancora in disordine Corbo

Antonio Conte, il tecnico dalle mille sfide, ha deciso di non tornare alla Juventus, optando per restare a Napoli. Una scelta che sorprende e riflette un clima di instabilità nel mondo del calcio, dove le promesse si frantumano come vetri. Questo dietrofront porta con sé interrogativi: cosa accadrà ora ai bianconeri? Scopriamo insieme se la sua permanenza al Napoli sarà il trampolino di lancio per una nuova era!

Antonio Corbo su Repubblica torna sul clamoroso dietrofront di Antonio Conte che ha portato alla sua permanenza a Napoli. Corbo su Repubblica ripercorre gli ultimi giorni: È venerdì 18 aprile, ne mancano due a Pasqua ed uno alla partita di Monza. «Non rinnego niente», premette. Lancia poi la frase studiata. Fa pensare all’addio. «In questi otto mesi ho capito che a Napoli certe cose non si possono realizzare». Neanche una sillaba in più, è un preavviso di fuga? «A Napoli certe cose non si possono realizzare», qualche dubbio affiora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte si era promesso alla Juve, ma sarebbe finito in un cantiere ancora in disordine (Corbo)

Solo Conte poteva così in fretta ricomporre un Napoli finito in pezzi (Corbo)

Solo Conte poteva rápidamente rimettere insieme un Napoli distrutto dopo lo scudetto, come evidenziato da Antonio Corbo.

