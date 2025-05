Conte resta al Napoli | De Laurentiis promette campagna acquisti da 150 milioni

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: Antonio Conte resta e De Laurentiis svela una campagna acquisti da 150 milioni! Un investimento che potrebbe cambiare le sorti della squadra partenopea, catapultandola tra le élite del calcio europeo. La promessa del presidente non è solo un segnale di ambizione, ma un chiaro messaggio ai tifosi: il futuro è luminoso e ricco di opportunità. Preparatevi a sognare!

Il giornalista Antonello Perillo ha condiviso su Instagram una notizia che ha catturato l'attenzione degli appassionati di calcio. Secondo il suo aggiornamento, la decisione del tecnico Conte di proseguire la sua avventura con il Napoli è stata fortemente influenzata dalla promessa ambiziosa del presidente De Laurentiis. Il titolare, infatti, ha assicurato una campagna acquisti davvero

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

