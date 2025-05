Conte Napoli Serena spiega i motivi della sua permanenza in azzurro e il suo diniego nei confronti della Juve | Penso che abbia scelto la soluzione che gli ha garantisce una cosa

Antonio Conte ha scelto di restare al Napoli, rifiutando la Juventus: una decisione che segna un momento cruciale nel panorama calcistico italiano. Michele Serena spiega che Conte ha puntato su stabilità e progetto a lungo termine, elementi sempre più ricercati nel mondo del calcio contemporaneo. In un’epoca di cambiamenti repentini, la sua scelta sottolinea l'importanza di costruire un'identità solida, piuttosto che inseguire successi immediati. Una mossa strategica che potrebbe cambiare le sorti della stagione

Conte Napoli, Serena è sicuro: ha rifiutato la Juve per restare in azzurro a causa di queste motivazioni. Perché Antonio Conte ha declinato la corte della Juve, optando per una permanenza al Napoli? A questa domanda ha risposto Michele Serena ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco le sue parole che giustificano una decisione già ufficiale. PAROLE – « Penso che Antonio abbia scelto la soluzione che gli garantisce maggiori possibilità di costruire la miglior squadra possibile, in vista del campionato e della Champions. Si parla di grandi investimenti e, forse, uno è già arrivato. È un matrimonio che prosegue, e credo che Conte sia stato colpito anche emotivamente da quanto successo dopo la vittoria dello scudetto ».

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

