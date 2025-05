Conte Napoli Di Napoli rincuora la Juve | Il fatto che abbia scelto di rimanere in azzurro significa una cosa sola…

La scelta di Antonio Conte di restare al Napoli è un segnale forte in un calcio che sta vedendo il riscatto degli azzurri. L’ex attaccante Arturo Di Napoli ha sottolineato come questo gesto smentisca le critiche alla Juventus, evidenziando il valore della squadra partenopea. Un momento cruciale che non solo accende la rivalità, ma rilancia anche le ambizioni di un campionato sempre più avvincente. Gli equilibri stanno cambiando: siete pronti a seguirli?

Conte Napoli, Di Napoli sminuisce il "fallimento" della Juve: l'ex attaccante dà grandi meriti agli azzurri. Perché Antonio Conte ha declinato la corte della Juve, optando per una permanenza al Napoli? Anche Arturo Di Napoli ci ha tenuto a dire la sua ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco le sue parole che giustificano una decisione già ufficiale. PAROLE – « Il Napoli ha fatto qualcosa di incredibile. Conte ha preso una squadra reduce da una stagione deludente e l'ha portata a vincere lo scudetto. Questo è un suo, ma anche dei calciatori e della società. È uno scudetto meritato. Riuscire, poi, a trattenere Conte nonostante la corte della Juve, simboleggia la crescita di questo club ».

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

