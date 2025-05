Conte la moglie lo ha convinto a restare a Napoli | ecco come ha fatto

Antonio Conte resta a Napoli, e il merito è della moglie! In un periodo in cui i grandi allenatori sono corteggiati da club di prestigio, la decisione del tecnico di continuare con i partenopei sorprende e affascina. Il legame familiare gioca un ruolo fondamentale nel mondo del calcio, dimostrando che l'amore può essere una potente motivazione. Curiosi di scoprire come la sua dolce metà ha influenzato questa scelta? Restate con noi!

Ruolo fondamentale quello della moglie, ecco come ha fatto a convincere Antonio Conte a rimanere a Napoli. La decisione di Antonio Conte di rimanere a Napoli anche per la prossima stagione ha stupito tutto l’ambiente partenopeo che, seppur speranzoso, era ormai quasi rassegnato all’idea di dovergli dire addio. E invece tutto si è ribaltato in pochissime ore, con due incontri decisivi tra Conte e Aurelio De Laurentiis che è riuscito a convincerlo. Ma quello del patron azzurro non è stata l’unica opera di convincimento. Un grosso aiuto è arrivato dal suo staff ma soprattutto dalla moglie Elisabetta, che più di chiunque altro aveva il desiderio di rimanere a Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte, la moglie lo ha convinto a restare a Napoli: ecco come ha fatto

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

