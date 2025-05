Conte Juve | l’intuizione di Manna ha ‘cancellato’ il ritorno in bianconero Il gesto del ds del Napoli che ha stravolto tutto! Retroscena

La saga del ritorno di Antonio Conte alla Juventus si arricchisce di un nuovo capitolo. L’intuizione di Giovanni Manna ha stravolto le aspettative, facendo scegliere al tecnico salentino il Napoli. In un calcio che vive di colpi di scena, questo gesto del ds partenopeo dimostra come la strategia e le relazioni siano fondamentali. Riflessioni su come le dinamiche dirigenziali possano influenzare le scelte dei grandi allenatori. Chi avrà l'ultima parola?

Conte Juve: l'intuizione di Manna ha cambia tutto per il ritorno in bianconero del tecnico salentino. Il gesto del direttore sportivo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al ruolo chiave giocato da Giovanni Manna nella trattativa che ha portato Antonio Conte a scegliere ancora il Napoli, rinunciando di fatto alla possibilità di sedersi sulla panchina della Juve. Il direttore sportivo azzurro, ex bianconero, avrebbe avuto l'intuizione decisiva: anticipare il faccia a faccia con il tecnico salentino a giovedì, bruciando così i tempi rispetto all'iniziativa della Juventus.

Oriali risponde sulla frase: «Non posso andare dove va lui». Ma nessuna smentita su Conte alla Juve

Il Napoli si esprime attraverso Oriali riguardo alla dichiarazione che esclude un possibile approdo di Antonio Conte in altre squadre.

