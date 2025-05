Conte è il più presuntuoso con le parole ma umile con i fatti Non sbaglia mai nelle dichiarazioni Massimo Mauro

Massimo Mauro loda Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per il quarto scudetto del Napoli, sottolineando come la squadra sia diventata un punto di riferimento nel calcio italiano. Un'osservazione interessante? La capacità di fare promesse e mantenerle è sempre più rara nel mondo dello sport. In un'epoca in cui le parole volano, i fatti di Napoli parlano chiaro: il talento e l'umiltà possono scrivere pagine indimenticabili. Non perdere il prossimo capitolo di questa storia!

L’ex calciatore del Napoli Massimo Mauro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del quarto scudetto vinto dagli azzurri elogiando la gestione di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Mauro: «Conte e De Laurentiis hanno confermato la promessa che Napoli è un punto d’arrivo». Mauro ha dichiarato: « Sono stati bravissimi tutti, la società ed il tecnico hanno fatto un lavoro bellissimo e difficilissimo. La storia insegna che, dopo gli scudetti, l’anno seguente è sempre complicato. Bisogna confermarsi a questi livelli, Conte e De Laurentiis so cosa vogliono: che il Napoli si confermi. Non sarà facile perché Juve e Milan vorranno riscattarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «Conte è il più presuntuoso con le parole, ma umile con i fatti. Non sbaglia mai nelle dichiarazioni» (Massimo Mauro)

Mauro: «Napoli senza gamba e personalità. Conte ha sbagliato qualcosa»

Durante la trasmissione Pressing, l'ex calciatore Massimo Mauro ha commentato la recente prestazione del Napoli, evidenziando la mancanza di gamba e personalità nella squadra.

Cerca Video su questo argomento: Conte Presuntuoso Parole Umile Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Antonio Conte diventa il primo allenatore del Sud a vincere con una squadra del Sud Italia; Conte a Pozzuoli prima della partenza per Ischia: ha pranzato da Punto Nave | FOTO; Ti ho sognato tutte le notti, messaggio da brividi di Conte dopo lo scudetto | FOTO; CorSport su Conte: corre a Castel Volturno come un pugile campione del mondo al Madison Square Garden. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mauro: "Conte è il più presuntuoso con le parole, ma umile con i fatti"

Si legge su msn.com: Massimo Mauro, ex calciatore, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Sono stati bravissimi tutti, la società ed il tecnico hanno fatto un lavoro bellissimo e difficilissimo ...

Cagni: “Motta? Buon allenatore, ma presuntuoso”

Lo riporta msn.com: che sbaglia poco perché è umile e sa cosa deve fare. Per me però Conte, perché è più esperto. Gasperini è esperto anche lui ma non ha esperienza di scudetti”. Intanto ecco le parole di ...

Entusiasti anche Schlein e Conte. "Belle parole contro le armi". La destra: è contro il relativismo

Si legge su msn.com: Giuseppe Conte lo arruola sul pacifismo, «in un tempo dominato sempre più da tristi parole: armi, guerra e morte». Ma anche Elly Schlein sottolinea «l'invito accorato a costruire ponti attraverso il d ...