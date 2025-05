Conte e De Laurentiis doppio trionfo Napoli | Missione impossibile riuscita

Due scudetti in meno di una settimana. È questa l'immagine scelta dal Corriere dello Sport.

Conte-Napoli, quella frase ‘rubata’ che fa rumore: De Laurentiis ha già scelto | CM.IT

Antonio Conte al Napoli sembra già sull'orlo di una rottura, nonostante la sua recente nomina. Una frase rubata tra amici testimonia il malcontento, con il futuro del tecnico pugliese che appare sempre più incerto.

Napoli, ecco la mossa di De Laurentiis che ha convinto Conte

Come scrive ilmattino.it: “Siamo due vincenti, anche se magari in maniera diversa”. Da quella frase che aveva messo in discussione la permanenza di Conte sulla panchina del Napoli detta dal tecnico un attimo ...

De Laurentiis e Conte, due vincenti che vogliono scrivere la storia del Napoli

Secondo informazione.it: Nella vita si cade, ma l'importante è rialzarsi e ripartire. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che dopo lo scudetto vinto nel 2023 ha vissuto una stagione che può definirsi fallimentare, ma il presiden ...