Contabilità opaca a Recale Racioppoli sul Rendiconto 2024 | Illusione di stabilità

Il Consiglio Comunale di Recale ha approvato, con il solo sostegno della maggioranza, il Rendiconto di gestione 2024. Una mossa che solleva interrogativi su una possibile "illusione di stabilità". Il gruppo di minoranza “Insieme per cambiare” ha alzato la voce, evidenziando preoccupazioni su una contabilità opaca. In un'epoca in cui la trasparenza è fondamentale per la fiducia dei cittadini, questa notizia invita a riflettere sul futuro della governance locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Con i soli voti della maggioranza, il consiglio comunale di Recale ha approvato il Rendiconto di gestione 2024. Netta la posizione contraria espressa dal gruppo di minoranza "Insieme per cambiare"; in aula, l'altra sera, erano presenti il capogruppo Angelo Racioppoli e i consiglieri Angela Argenziano e Vincenzo Orballo. "Non è nostro costume indulgere in allarmismi – afferma Racioppoli –, ma era nostro dovere accendere un faro, giacché determinati valori di bilancio iniziano a lampeggiare in modo persistente. L'analisi dei rendiconti approvati dal 2021 al 2024 mostra una tendenza costante e preoccupante: i residui attivi sono balzati a circa sedici milioni di euro; e lo stesso trend lo si riscontra per i residui passivi.