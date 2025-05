Consulenze e supporto al Centro per la famiglia

A Concesio, il nuovo Centro per la Famiglia di via Galilei 46 rappresenta un faro di supporto in un periodo in cui le famiglie si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse. Grazie a un accordo tra Comune e Civitas, gli operatori qualificati offrono consulenze gratuite, un servizio cruciale che risponde alla crescente domanda di aiuto per affrontare difficoltà quotidiane. Non è solo un luogo, ma una vera rete di sostegno per il benessere familiare.

Un centro per la famiglia a Concesio. Grazie a un accordo tra Comune e Civitas, nell'immobile di via Galilei 46 in Località San Vigilio apre il centro con operatori qualificati per aiutare le persone a trovare i servizi più adatti secondo i bisogni. Gli operatori offrono consulenze gratuite per affrontare momenti di difficoltà familiare, costruiscono percorsi di supporto educativo per genitori e insegnanti e promuovono attività ricreative e di formazione. Le attività offerte sono gratuite e il centro è gestito in collaborazione con alcune realtà del Terzo Settore, le biblioteche e alcune associazioni attive in Valtrompia.

