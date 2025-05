Consiglio superiore di Sanità 2025 | chi sono i quattro bolognesi nominati

Bologna si conferma un polo di eccellenza in ambito sanitario: con la nomina di quattro illustri bolognesi nel nuovo Consiglio superiore di Sanità, il triennio 2025-2028 si preannuncia ricco di innovazioni. Tra i nomi spiccano Eleonora Porcu e Antonio Gasbarrini, icone della ricerca e della salute. Questa scelta non è solo un riconoscimento, ma sottolinea l'importanza crescente della nostra città nel panorama della medicina italiana. Un passo verso un futuro più sano!

Bologna, 31 maggio 2025 – Ci sono anche quattro bolognesi tra i membri del nuovo Consiglio superiore di Sanità per il triennio 2025-2028. Sono la professoressa e i professori: Eleonora Porcu, Antonio Gasbarrini, Andrea Lenzi ed Eugenio Brunocilla per il triennio 2025-2028. Il provvedimento elenca i 30 componenti non di diritto, conferma i membri di diritto e definisce la durata dell’incarico e le modalità di funzionamento. Solo cinque le conferme tra le quali c’è la professoressa Porcu. Nel Consiglio superiore di Sanità vengono chiamate eccellenze da ogni parte d’Italia, in quanto saranno loro a fornire pareri e supporto tecnico su tutte le principali questioni sanitarie, dalla ricerca scientifica all’organizzazione dei servizi, contribuendo a garantire la tutela della salute pubblica e a cercare di migliorare il Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it