Congresso Pd proseguono le assemblee nei Circoli per eleggere il segretario regionale e i segretari di Circolo

Il congresso del PD si anima in Emilia-Romagna! Mentre i circoli si preparano a eleggere il nuovo segretario regionale, la ricandidatura di Luigi Tosiani segna un momento cruciale per il partito. Questo rinnovamento rappresenta non solo una sfida interna, ma anche un'opportunità per rispondere alle crescenti domande dei cittadini. La partecipazione attiva nelle assemblee è più che mai fondamentale: ogni voce conta nel disegnare il futuro politico della regione!

Proseguono gli appuntamenti congressuali per il rinnovo del segretario regionale, con la ricandidatura di Luigi Tosiani, e dell'assemblea del Pd Emilia-Romagna e, in diversi Circoli, anche al rinnovo degli organismi locali. I prossimi appuntamenti sono per domenica alle 10 al Circolo Arci.

