Dopo il grande successo del primo incontro, la "Passeggiata col sindaco" ritorna a Ponte San Nicolò! Un'opportunità imperdibile per confrontarsi su idee e suggerimenti, in un’atmosfera di dialogo civile. Questo evento si inserisce in un trend più ampio di partecipazione attiva dei cittadini nella gestione della cosa pubblica. Non perdere l’occasione di far sentire la tua voce e contribuire al futuro della tua comunità!

Critiche inevitabili, consigli, suggerimenti e scambio civile di idee. Dopo il successo di partecipazione del primo appuntamento, l’amministrazione comunale di Ponte San Nicolò ripropone l’iniziativa “Passeggiata col sindaco", per creare un’occasione di incontro con la cittadinanza per favorire. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Confronto di idee, critiche e suggerimenti: torna la "passeggiata col sindaco"

Confronto di idee, critiche e suggerimenti: torna la "passeggiata col sindaco"

padovaoggi.it scrive: Lunedì 9 giugno a partire dalle 20.30 con ritrovo davanti al municipio di Ponte San Nicolò il primo cittadino Gabriele De Boni e i suoi più stretti collaboratori si muoveranno sul territorio per ascol ...

