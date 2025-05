Confindustria ecco Curti | Unire scuola e aziende

Alessandro Curti è il nuovo presidente della delegazione imolese di Confindustria Emilia, pronto a guidare un importante cambiamento: l'unione tra scuola e aziende. In un'epoca in cui le competenze richieste dal mercato evolvono rapidamente, questo è un passo cruciale per formare professionisti pronti a rispondere alle sfide future. Curti, per il quadriennio 2025-2029, avrà il compito di creare sinergie che possono fare la differenza nel territorio. Non perdere l'occasione

Alessandro Curti è il nuovo presidente della delegazione imolese di Confindustria Emilia. Resterà in carica per il quadriennio 2025-2029. Così ha deciso l’assemblea di zona permanente, che si è riunita nei giorni scorsi nella sala stampa dell’Autodromo. Curti succede a Marco Gasparri, che è stato dal 2002 consigliere e poi, dal 2011 al 2025, presidente della delegazione imolese dell’associazione. Laureato in ingegneria meccanica all’Università di Bologna, Curti è presidente di Cma Tec di Toscanella di Dozza. Cma (Costruzione di Macchine e Attrezzature), nata nel 1968, si è costantemente mantenuta all’avanguardia nei settori delle macchine utensili speciali e dell’automazione; diventata Cma Tec, nel 2011 è entrata a far parte del gruppo Curti Costruzioni Meccaniche, realtà di Castel Bolognese leader nell’automazione industriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confindustria, ecco Curti : "Unire scuola e aziende"

