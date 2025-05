Confindustria Campania filo diretto con la Tunisia

Siamo di fronte a un'opportunità imperdibile! Il 30 maggio 2025, Confindustria Campania apre le porte a un dialogo fruttuoso con la Tunisia, un Paese in crescita che offre nuove frontiere per investimenti e collaborazioni. In un contesto globale sempre più interconnesso, questa iniziativa rappresenta un passo strategico per le aziende campane pronte ad esplorare mercati emergenti. Scopri come il Mediterraneo può diventare il tuo alleato per il futuro!

Il 30 maggio 2025, alle ore 15.00, presso la sede di Confindustria Campania a Napoli, si è tenuto l’evento “Country Presentation Tunisia”, una giornata di incontro e dialogo dedicata alle opportunità d’investimento e di partenariato economico tra la Tunisia e la Regione Campania. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciata della Repubblica di Tunisia in Italia in partenariato con Confindustria Campania, in collaborazione con il Consolato di Tunisia a Napoli, la Camera Italo-Tunisina di Commercio e Industria (CTICI), nonché le rappresentanze in Italia del Centro di Promozione delle Esportazioni (CEPEX) e dell’Agenzia di Promozione degli Investimenti Esteri (FIPA). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Confindustria Campania, focus sulle opportunità d'investimento in Tunisia: a confronto istituzioni e imprese

Confindustria Campania organizza un incontro il 30 maggio per esplorare le opportunità d'investimento in Tunisia.

