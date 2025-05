Confessione di Alessio Tucci | pestaggio a Martina Carbonaro e misure ad Afragola

Un racconto straziante quello di Alessio Tucci, 18 anni, che ha svelato le ragioni dietro il pestaggio di Martina Carbonaro, un episodio che riaccende il dibattito sulla violenza giovanile e le sue radici. La confessione è un grido d'allerta per la nostra società: quanto pesa il rifiuto nelle interazioni giovanili? Un tema scottante da affrontare per costruire relazioni più sane tra i giovani. Non possiamo voltare lo sguardo.

Alessio Tucci, 18 anni, ha fornito una confessione drammatica dinanzi al gip Stefania Amodeo durante l'interrogatorio di convalida del fermo, emesso d'urgenza dalla Procura di Napoli Nord. In sede di udienza, il giovane, difeso dall'avvocato Mario Mangazzo, ha raccontato come l'abbraccio offerto in precedenza sia stato respinto, e abbia determinato in lui una reazione violenta.

Martina Carbonaro, chi era la ragazza uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato Alessio Tucci. La confessione: «Voleva lasciarmi»

Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni, è stata tragicamente uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci dopo aver deciso di interrompere la loro relazione.

Riporta vanityfair.it: Il 19enne che ha ucciso la ex fidanzata è stato interrogato: «Ho buttato la maglietta bianca che avevo indosso, i jeans sono stati lavati da mia madre: non si è accorta che erano sporchi di sangue» ...

Come scrive blitzquotidiano.it: “Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l’ho colpita”. Questa la confessione di Alessio Tucci, il 18enne di Afragola che ha ucciso la 14enne Martina Carbonaro. Oggi si è svolta ...

Lo riporta quotidiano.net: Femminicido Il 18enne ha risposto alle domande della giudice Amodeo durante l’interrogatorio per la convalida del fermo. “Quando l’ho coperta, non respirava più”. Il legale: “Non c’è stato accanimento ...