Conferma dell’insegnante di sostegno 205 26 | se parte delle ore si perdono perché l’alunno non riconferma o cambia grado di scuola PILLOLE DI QUESTION TIME

Nel recente question time del 29 maggio, Andrea Carlino e Chiara Cozzetto hanno svelato un tema cruciale: la conferma degli insegnanti di sostegno. Con l'attenzione rivolta alla compilazione della funzione SIDI, emerge un problema scottante: cosa succede se l'alunno non riconferma o cambia grado? In un periodo in cui l'inclusione è al centro del dibattito educativo, è fondamentale garantire continuità e supporto. Scopri le implicazioni di questa gestione!

Nel question time del 29 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione degli incarichi dei docenti da parte del dirigente scolastico. Un focus particolare è stato posto sulla compilazione della funzione SIDI e sulla possibilità di confermare un docente anche quando parte dell’orario era assegnato a un alunno non più presente. L'articolo Conferma dell’insegnante di sostegno 20526: se parte delle ore si “perdono” perché l’alunno non riconferma o cambia grado di scuola. PILLOLE DI QUESTION TIME . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Conferma Dell Insegnante Sostegno Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Conferma dell’insegnante di sostegno su richiesta delle famiglie: le ragioni del NO; Conferma supplente sostegno per il 2025/26: quando dare disponibilità, come avviene la nomina, vantaggi. RISPOSTE AI QUESITI; Scuola, insegnante di sostegno confermato dalle famiglie: Tar boccia ricorso dei sindacati; Conferma dei docenti su posto di sostegno, in arrivo le istruzioni operative – Nota MIM. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Conferma supplente sostegno per il 2025/26: quando dare disponibilità, come avviene la nomina, vantaggi. RISPOSTE AI QUESITI

Da orizzontescuola.it: A colloquio con la sindacalista Chiara Cozzetto Anief per spiegare i punti più critici del dm n. 32/2025, sulla conferma dell'insegnante di sostegno anche per l'anno scolastico 2025/26. La prima scade ...

Conferma docenti di sostegno: le nuove regole per l’anno scolastico 2025 e perché potrebbero deludere molti insegnanti

Secondo greenme.it: Il MiM diffonde una nuova informativa sulla continuità didattica dei docenti a tempo determinato impegnati sul sostegno.