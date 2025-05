Conferenza dei sindaci Murzi è il presidente

Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi, è il nuovo presidente della Conferenza zonale dei sindaci della Versilia. Un incarico atteso, che segna un passo verso una maggiore sinergia tra i comuni. In un periodo in cui la collaborazione locale diventa fondamentale per affrontare le sfide ambientali e turistiche, Murzi avrà l’opportunità di guidare un cambiamento significativo. Riuscirà a unire le forze per un futuro sostenibile?

VERSILIA E’ Bruno Murzi, primo cittadino di Forte dei Marmi, il nuovo presidente della Conferenza zonale dei sindaci. Un incarico che era nell’aria, ma che non ha riservato colpi di scena da bufera politica: Murzi infatti è stato eletto da Viareggio, Seravezza e Pietrasanta, con astensione di Stazzema e Massarosa mentre il primo cittadino di Camaiore si è alzato e ha abbandonato la riunione. La seduta a Villa Pergher si è dimostrata vivace fin dall’inizio con il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro (ex presidente dell’organismo socio sanitario) che, ordine del giorno alla mano, ha provveduto alla nomina del vice, investendo come ’membro anziano’ proprio Murzi, per poi comunicare sopravvenuti impegni e lasciare il suo assessore Sara Grilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conferenza dei sindaci. Murzi è il presidente

