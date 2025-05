Condotta idrica Ottavia- Pineta Sacchetti i lavori entrano nel vivo | chiude un tratto della Trionfale

I lavori per la nuova adduttrice "Ottavia-Trionfale" stanno finalmente decollando, chiudendo un tratto della Trionfale. Questo cantiere di 5,2 chilometri non è solo un intervento tecnico: rappresenta un passo fondamentale verso una gestione idrica più efficiente per un milione di abitanti. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro dell'attenzione, migliorare le infrastrutture idriche diventa cruciale per garantire un futuro migliore alle nostre città . Non perdere i dettagli

Il cantiere per realizzare l'adduttrice "Ottavia Trionfale" entrano nel vivo. L'intervento, che si sviluppa su una lunghezza di 5,2 chilometri, permetterĂ di migliorare la fornitura del servizio idrico per un milione di abitanti. L'adduttrice Ottavia-Trionfale L'opera, in parte finanziata.

Entrano nel vivo i lavori per realizzare la vasca di espansione sul fiume Ventena, partono gli scavi

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della vasca di espansione sul fiume Ventena, con l'avvio degli scavi.

Al via maxi-cantiere per la nuova condotta idrica Ottavia-Trionfale: disagi per le chiusure al traffico

Riporta canaledieci.it: Partiranno lunedì 22 aprile i lavori per la realizzazione di un’infrastruttura idrica strategica destinata a rivoluzionare l’approvvigionamento idrico del quadrante ovest di Roma e fino al litorale.

