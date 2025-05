Condò | Inter aria diversa dall’ultima finale Inzaghi? C’è anche la pista azzurra!

In vista della finale di Champions League tra Inter e PSG, Paolo Condò lancia un'ipotesi intrigante sul futuro di Simone Inzaghi. Un'eventuale vittoria potrebbe non solo riscrivere la storia nerazzurra, ma anche aprire la porta a un'interessante pista azzurra per il tecnico. In un periodo in cui le squadre italiane cercano di riconquistare la scena europea, seguire questa evoluzione sarà fondamentale per capire dove ci porterà il calcio italiano. Non perdere i prossimi sviluppi!

Dopo aver espresso le proprie sensazioni sull’Inter, che domani disputerà l’importante finale di Champions League contro il PSG, Paolo Condò lancia una particolare ipotesi sul futuro di Simone Inzaghi. ESPERIENZE – Tra le tante voci che hanato la vigilia di PSG-Inter c’è anche quella di Paolo Condò. Prima della finale di Champions League il giornalista dichiara: « In tutto l’ambiente interista c’è una differenza clamorosa rispetto a due anni fa. All’epoca si arrivò a Istanbul pensando “Grande impresa essere arrivati sin qui, ora finirà 3-0 per il Manchester City”. Invece questo pensiero oggi non c’è minimamente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Condò: «Inter, aria diversa dall’ultima finale. Inzaghi? C’è anche la pista azzurra!»

Dopo la conquista della finale, l'Inter si prepara ad affrontare la Lazio, determinata a centrare un obiettivo cruciale nella trentasettesima giornata di Serie A.