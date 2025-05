Concorso per i vigili si trasforma in un giallo | stop alla procedura tutto da rifare

Il concorso per l'assunzione di due agenti di polizia locale si trasforma in un giallo che lascia tutti con il fiato sospeso. Dopo l'interruzione dell'iter, la speranza di rafforzare il corpo di polizia municipale è ora appesa a un filo. In un periodo in cui la sicurezza urbana è al centro del dibattito pubblico, questo stop solleva interrogativi sulla gestione delle risorse locali. Riuscirà l'amministrazione a rimettere in carreggiata il progetto?

Il concorso per l’assunzione di due agenti di polizia locale, avviato sotto l’amministrazione dell’ex sindaco Renato Natale, si è trasformato in un caso amministrativo complesso. L’iter, che doveva portare al rafforzamento dell’organico del comando municipale, è stato bloccato e dovrà ripartire. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Concorso per i vigili si trasforma in un giallo: stop alla procedura, tutto da rifare

Lavori al cimitero, campo sportivo e concorso per vigili: "Anno disastroso, solo passerelle e show"

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, opposizione "Per Casapulla" ha lanciato dure critiche all’amministrazione, evidenziando lavori inefficienti e promesse non mantenute, tra cui il cimitero, il campo sportivo e il concorso per vigili.

