Concorso ed motoria scuola primaria | rettifica graduatoria Emilia Romagna dopo sentenza che attribuisce 2 punti in più a prova scritta di un candidato

La recente sentenza in Emilia Romagna, che ha attribuito 2 punti in più a un candidato nel concorso per docenti di educazione motoria, riaccende i riflettori su un tema cruciale: la meritocrazia nel mondo scolastico. Con le graduatorie già in uso per le assunzioni, il dibattito sull'equità e sulla trasparenza si fa sempre più acceso. Sarà interessante vedere come questa rettifica influenzerà il futuro del reclutamento docente e la qualità dell'insegnamento.

Graduatorie di merito regionali del concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria, di cui al DDG 1330 del 4 agosto 2023 e DM 80 del 30 marzo 2022: alcune sono state già utilizzate per le assunzioni dell'anno scolastico 202425. Nell'anno scolastico 202526 si continuerà con lo scorrimento, mentre il Decreto Scuola n. 452025 ha definito l'integrazione della graduatoria con i candidati idonei che hanno superato le prove e il suo utilizzo ad esaurimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gli idonei del concorso di Educazione motoria entrano nelle graduatorie di merito, saranno assunti a scorrimento

Il recente emendamento al Decreto Scuola consente l'inserimento degli idonei del concorso di educazione motoria nelle graduatorie di merito, favorendo così il loro scorrimento per assunzioni.

Docenti idonei del concorso straordinario 2020 e concorso ed. motoria primaria entrano in graduatoria di merito. Assunzioni ad esaurimento; Educazione motoria nella primaria; Decreto Scuola 2025, le NOVITÀ immissioni in ruolo docenti. Idonei nelle graduatorie fino al 30%, assunzioni fino al 31 dicembre, anno di prova, concorso ed. motoria e concorso straordinario 2020; Integrazione delle graduatorie con idonei, assunzioni straordinarie da concorsi PNRR, mobilità dei DS, fondi incrementati per edilizia e welfare scolastici. La scheda UIL sul decreto scuola in fase di conversione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concorso educazione motoria scuola primaria, 1740 posti: come fare domanda. La guida

Educazione motoria nella primaria

Concorso Docenti educazione motoria scuola primaria per 1740 posti: Bando e Guida

