L'Agenzia Industrie Difesa lancia un'opportunità unica: 111 posti di lavoro per laureati e diplomati! Con il concorso previsto per il 2025, si cerca personale per ruoli chiave in un settore in crescita, quello della difesa. Questo è il momento ideale per entrare in un ambito strategico, contribuendo alla sicurezza del Paese. Soprattutto, il forte fabbisogno di nuove competenze sottolinea come il futuro del lavoro sarà sempre più orientato verso la tecnologia e l'innovazione. Sei pronto a cog

L’ Agenzia Industrie Difesa ha indetto un concorso pubblico, per solo esame scritto differenziato a seconda dei profili, per il reclutamento di 111 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, in vari ruoli. Si cercano 16 persone da inquadrare nell’area dei funzionari e 95 da inserire nell’area degli assistenti. A seconda del ruolo, è richiesta la laurea o il solo diploma. La scadenza per l’invio della domanda è fissata alle 23:59 del 30 giugno 2025. È ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale fra quelli messi a bando. Concorso per 16 funzionari laureati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso Agenzie Industrie Difesa 2025, si cercano 111 laureati e diplomati

