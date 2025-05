Conclusa la campagna No Tabacco Days promossa da ASL Taranto

Si è chiusa la campagna "No Tabacco Days" della ASL Taranto, un'iniziativa cruciale per la salute pubblica che evidenzia l'impegno crescente nella lotta contro il fumo. Quattro eventi dedicati alla disintossicazione hanno coinvolto i dipendenti dei presidi ospedalieri, dimostrando come il cambiamento passi anche dalla consapevolezza negli ambienti di lavoro. Un passo importante verso una comunità più sana, in linea con le tendenze globali per uno stile di vita senza tabacco.

Tarantini Time Quotidiano Si è conclusa ieri mattina, presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Taranto, la campagna #promozionedelladisintossicazionedafumo promossa dalla ASL Taranto e rivolta ai propri dipendenti. L’iniziativa, articolata in quattro appuntamenti denominati “No Tabacco Days”, ha coinvolto i presidi ospedalieri di Manduria, Martina Franca, Castellaneta e Taranto. È stata programmata in concomitanza con la Giornata mondiale senza tabacco, che ricorre il 31 maggio, e si è conclusa in questa settimana proprio per rafforzare il messaggio di prevenzione e sensibilizzazione promosso a livello globale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Conclusa la campagna “No Tabacco Days” promossa da ASL Taranto

Cerca Video su questo argomento: Conclusa Campagna No Tabacco Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Conclusa la campagna No Tabacco Days promossa da Asl Taranto; Conclusa la campagna “Non fare autogoal: i danni alla salute del tabagismo e dell’alcol”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giornata mondiale senza tabacco "Il fumo spegne. Tu accenditi", campagna Cnddu

Come scrive noinotizie.it: In occasione della Giornata mondiale senza Tabacco 2025, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata il 31 maggio, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti U ...

Giornata Mondiale senza Tabacco: nella Marca il fumo responsabile di 400 decessi l’anno

ilnuovoterraglio.it scrive: Lo slogan scelto dall’OMS per la Giornata Mondiale senza Tabacco 2025, che si celebra oggi, sabato 31 maggio, è “Giù la maschera! Mettere a nudo le tattiche delle industrie del tabacco e della nicotin ...

World No Tobacco Day 2025. “Prodotti luminosi. Intenzioni oscure. Smontiamo il fascino del tabacco”. L’appello dell’Oms

Riporta quotidianosanita.it: “Unmasking the Appeal”, ossia “Smontiamo il fascino del tabacco”: questo è il tema scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Giornata Mondiale Senza Tabacco che si celeb ...