Conclusa la campagna “No Tabacco Days” promossa da ASL Taranto

Si è conclusa con successo la campagna "No Tabacco Days" promossa dalla ASL Taranto, un’iniziativa cruciale in un periodo in cui la salute pubblica è sotto i riflettori. In un contesto dove il benessere collettivo diventa sempre più prioritario, questa azione mira a sensibilizzare e supportare i dipendenti nella lotta contro il fumo. Un passo importante verso un futuro più sano per tutti i tarantini! Non sottovalutiamo mai il potere del cambiamento.

Si è conclusa ieri mattina, presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Taranto, la campagna #promozionedelladisintossicazionedafumo promossa dalla ASL Taranto e rivolta ai propri dipendenti. L'iniziativa, articolata in quattro appuntamenti denominati "No Tabacco Days", ha coinvolto i presidi ospedalieri di Manduria, Martina Franca, Castellaneta e Taranto. È stata programmata in concomitanza con la Giornata mondiale senza tabacco, che ricorre il 31 maggio, e si è conclusa in questa settimana proprio per rafforzare il messaggio di prevenzione e sensibilizzazione promosso a livello globale.

