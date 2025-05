Concertino per sconfitti dalla vita il 31 maggio

Il "Concertino per sconfitti dalla vita", in scena il 31 maggio, è un viaggio emozionale che trasforma fragilità e cadute in poesia e musica. In un'epoca dove il successo sembra l'unica strada, questa celebrazione delle vite imperfette ci ricorda che ogni errori può diventare una melodia dolceamara. Un'opportunità per riscoprire la bellezza delle esperienze vissute, anche quelle più difficili. Non perderti questo atto di resilienza!

Un atto poetico e musicale che celebra le vite fragili, gli errori, le cadute, trasformandole in una melodia dolceamara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Concertino per sconfitti dalla vita il 31 maggio

Cerca Video su questo argomento: Concertino Sconfitti Vita 31 Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi: live al Monk. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi: live al Monk

Da funweek.it: Si intitola Concertino per sconfitti dalla vita la performance di sabato 31 maggio al Monk di Roma. Un concerto/spettacolo surrealista, prodotto da Do7, per celebrare gli sconfitti ...