Concerti di giugno 2025 in Italia | date e biglietti

Giugno 2025 si preannuncia esplosivo per gli amanti della musica! Vasco Rossi conquisterà l'Italia con il suo tour imperdibile, mentre Dua Lipa ed Ed Sheeran accenderanno le emozioni in un'unica, straordinaria data. Non dimentichiamo il ritorno dei leggendari Duran Duran. In un periodo in cui la musica dal vivo sta vivendo una rinascita, questi eventi saranno il cuore pulsante di un'estate indimenticabile. Preparati a ballare e cantare: che la festa abbia

Grande attesa per Vasco in giro per l'Italia. Unica data per Dua Lipa, Ed Sheeran e il gradito ritorno dei Duran Duran. Giugno inizia con il "Botto". Vasco in tour per tutto il mese dal nord al sud. Un uomo senza tempo e una voce inimitabile, 73 anni e non sentirli. Grande protagonista della musica italiana, un uomo che non si stanca mai del suo pubblico, delle migliaia di fans che lo seguono e che adorano le sue belle canzoni. Ma giugno ci porta tanti artisti in concerto. Una sola data per Dua Lipa! Canta da quando aveva 14 anni e nel tempo ha dimostrato di avere una vocalità particolare. Nel corso della sua carriera, si è guadagnata diversi riconoscimenti musicali, meritatissimi direi.

Vasco Rossi a Firenze: chiavi della città il 9 giugno, poi incontro coi fan a Palazzo Vecchio

Vasco Rossi sarà a Firenze il 9 giugno per ricevere le chiavi della città, un onore che celebra la sua carriera musicale.

Concerti 2025, i più attesi di giugno

Giugno di Note 2025:il mese di giugno si veste di musica e parole in piazzale San Francesco

Ed Sheeran Tour Italia: biglietti, date concerti, scaletta e biografia

