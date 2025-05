Con Note di condivisione la Giovane ensemble d’Abruzzo porta la musica classica in periferia

La musica classica si fa strada nei quartieri dimenticati! "Note di condivisione" è l'iniziativa della Giovane Ensemble d'Abruzzo che, domenica 1 giugno, porterà melodie straordinarie nella chiesa dei Santi Angeli Custodi. Un appuntamento da non perdere, in cui la bellezza della musica si fonde con la rinascita delle comunità. Scopri come la cultura può unire e ispirare, anche nei luoghi più periferici!

"Note di condivisione-Dove nasce la musica, rinasce la comunità" nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di via Lago di Posta alle 19 di domenica 1 giugno. A organizzare l'evento portando la musica classica in periferia è la Gea (Giovane ensemble d'Abruzzo), orchestra formata da talentuosi.