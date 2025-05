Con il dl sicurezza lo Stato di diritto è distrutto | a Roma in migliaia al corteo contro il decreto – Video

A Roma, un fiume di persone ha riempito le strade per opporsi al nuovo decreto sicurezza, percepito come una minaccia allo Stato di diritto. Il grido di "non accetteremo" risuona forte, in un momento in cui il rispetto dei diritti fondamentali è sempre più sotto attacco. Questo corteo rappresenta non solo una protesta contro il decreto, ma una mobilitazione collettiva per difendere libertà e giustizia in un'epoca di cambiamenti tumultuosi. Unisciti al dibattito!

"Non accetteremo di vivere in un paese in cui lo Stato di diritto è stato distrutto ". Inizia così a Roma l'annunciato corteo contro il decreto sicurezza. In migliaia sono scesi in piazza per protestare contro il decreto che introduce 14 nuove fattispecie di reato e varie aggravanti. In testa al corteo, partito attorno alle 15 da Piazza Vittorio Emanuele II, uno striscione con scritto "alziamo la testa contro lo stato di paura". Il corteo arriverà a Porta San Paolo.

