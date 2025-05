Comunità unite per Gaza Musica volontariato e veglie di preghiera | La Storia ci chiama

L'Empolese Valdelsa si mobilita in un grande abbraccio di solidarietà per Gaza. Stasera alle 21, la chiesa Collegiata di Fucecchio ospiterà un concerto indimenticabile, unendo le voci dell'orchestra sinfonica e del coro del liceo musicale Giosuè Carducci di Pisa. In un momento storico dove il silenzio è complice, la musica diventa un potente strumento di protesta e speranza. Unisciti a noi: la storia ci giudicherà!

L’Empolese Valdelsa si mobilita per fare pressione per fermare il massacro di Gaza. Infine, la Storia ci chiederà conto anche di questo. Stasera ore 21 nella chiesa Collegiata di Fucecchio concerto per Gaza, a sostegno dei bambini della Striscia. Musica dell’orchestra sinfonica e del coro del liceo musicale Giosuè Carducci di Pisa (direttore Andrea Gorini); l’evento è promosso dall’Unità pastorale di Fucecchio (che fa parte della Diocesi di San Miniato), Movimento Shalom e come accennato dal liceo statale Giosuè Carducci di Pisa. Ancora: come testimoniato anche tramite Instagram, nei giorni scorsi è partita in volo da Pisa una missione coordinata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, in collaborazione con il Ministero della Difesa, per il recupero di 14 bambini palestinesi della Striscia di Gaza, affetti da gravi patologie oncologiche o ferite da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunità unite per Gaza. Musica, volontariato e veglie di preghiera: "La Storia ci chiama..."

La storia di Lana, la “bambina anziana” di Gaza colpita da vitiligine dopo un bombardamento israeliano

Lana al-Sharif, una bambina di 10 anni di Gaza, ha visto la sua vita cambiare dopo un bombardamento israeliano, sviluppando la vitiligine.

Cerca Video su questo argomento: Comunità Unite Gaza Musica Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Comunità unite per Gaza. Musica, volontariato e veglie di preghiera: La Storia ci chiama...; “Faenza per Gaza”, reading in piazza per la Palestina: poesia, musica e una kefiah gigante contro il genocidio. 🔗Approfondimenti da altre fonti