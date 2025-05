Comunità energetiche sprint con 20 milioni

Firenze lancia una nuova era per le comunità energetiche! Con 20 milioni di euro a disposizione, il bando regionale supporta iniziative sostenibili che coinvolgono i cittadini nella produzione e gestione dell’energia. Questo è il momento giusto per le amministrazioni locali di abbracciare la transizione energetica e contribuire attivamente a un futuro più verde. Non perdere l’occasione di partecipare: il termine per le candidature è il 18 luglio!

Si è tenuta a Firenze la presentazione del nuovo bando regionale per il sostegno alle comunità energetiche rinnovabili (Cer), finanziato con risorse del programma Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-27. Aperto fino al 18 luglio, ha una dotazione finanziaria di 20 milioni: 14 per i Comuni con oltre 5mila abitanti e 6 per le aree interne strategiche. L’iniziativa vuole coinvolgere cittadini, imprese, enti e associazioni nella produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. Potranno essere finanziati progetti per realizzare o potenziare impianti solari fotovoltaici, eolici, micro e mini idroelettrici, sistemi di accumulo integrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunità energetiche, sprint con 20 milioni

Comunità Energetiche, firmato decreto che modifica disciplina incentivi

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato un decreto che apporta significative modifiche agli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo.

