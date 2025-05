Comuni italiani e lotta all' evasione fiscale | solo 6 milioni recuperati nel 2023

Nel 2023, la lotta all'evasione fiscale da parte dei Comuni italiani ha prodotto solo 6 milioni di euro di recuperi. Un dato sconfortante, considerando che solo il 3,7% dei 7.900 Comuni ha inviato segnalazioni qualificate al Fisco. Questo solleva interrogativi sull'impegno degli enti locali e sul potenziale di una maggiore trasparenza fiscale. È tempo di riflettere su come mobilitare risorse e collaborare per un'Italia più giusta e equa!

Il contributo alla lotta all'evasioneelusione fiscale da parte dei Comuni italiani è stato di soli 6 milioni di euro. Lo rileva la Cgia, aggiungendo che, a fronte di 7.900 Comuni in Italia, solo 296 (3,7%) hanno trasmesso in materia di evasione delle 'segnalazioni qualificate' al Fisco. Stante la legge, ai Comuni che hanno segnalato all' Agenzia delle Entrate situazioni di infedeltà fiscale riguardanti l'Irpef, l'Ires, l'Iva, le imposte di registroipotecarie e catastali viene dato un importo economico del 50% di quanto accertato. Pertanto, per la Cgia, queste 296 amministrazioni hanno incrementato le entrate di 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net