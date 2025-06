Comune stamattina il convegno su giovani e vulberabilità

Questa mattina, il Consiglio Comunale ha ospitato un convegno cruciale sul tema "Giovani e vulnerabilità", promosso dal Comitato Distrettuale Lions Assistenza Carceraria. In un'epoca in cui i giovani affrontano sfide sempre più complesse, il dibattito si è concentrato sugli strumenti di prevenzione e supporto disponibili. Scoprire le risorse per affrontare la vulnerabilità giovanile è fondamentale: ogni voce conta nel costruire un futuro migliore!

Si è svolto questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale in municipio, il convegno “Giovani e vulnerabilità, strumenti per la prevenzione ed il supporto”, promosso dal Comitato Distrettuale Lions Assistenza Carceraria del Distretto 108 Tb-Italy. La mattina si è aperta con i saluti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Comune, stamattina il convegno su giovani e vulberabilità

