Comprare casa a Bari Carrassi-San Pasquale è il quartiere più ambito

Il quartiere Carrassi-San Pasquale a Bari si conferma il sogno di molti: è il più ambito nel mercato immobiliare. Secondo l’analisi di Idealista, la domanda supera l'offerta, facendo lievitare i prezzi. Questo trend riflette una crescita generale dell'interesse per le città meridionali, dove la qualità della vita e i servizi stanno attirando sempre più investitori. Chi non vorrebbe vivere in un luogo così ricco di cultura e opportunità?

Idealista ha analizzato il mercato immobiliare nel primo trimestre del 2025 rivelando quali sono i quartieri più richiesti e più costosi in Italia. Per calcolare la pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati, il portale ha ideato l’indice di domanda relativa. Più alto è questo parametro più il quartiere considerato è ambito da chi vuole comprare casa. Carrassi-San Pasquale è il quartiere di Bari che ha l’indice più alto con 3,5. Si tratta dei primi due quartieri suburbani della città pugliese nati entrambi nei primi anni del Novecento. La zona ha vinto di un soffio questa particolare classifica considerando che Madonnella è secondo a 3,4 mentre San Nicola-Murat-Libertà ha un indice di domanda relativa di 3,3. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Bari, Carrassi-San Pasquale è il quartiere più ambito

