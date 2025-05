Comolli rivela la sua filosofia | Ecco come selezioniamo i giocatori da acquistare Retroscena sul nuovo dirigente della Juventus

Damien Comolli, futuro dirigente della Juventus, svela la sua filosofia di scouting in un'intervista rivelatrice. Con parole incisive, sottolinea l'importanza di una visione strategica per costruire una squadra vincente. In un calcio sempre più competitivo, il suo approccio potrebbe segnare una svolta decisiva. Scopriremo come la Juventus intende affrontare le sfide del mercato: chi sarà il prossimo grande talento a indossare la maglia bianconera? La curiosità è alle stelle!

Comolli, futuro dirigente della Juventus, ha rivelato così la sua filosofia per acquistare i giocatori e la visione dirigenziale. Le parole. A L'Excellente Leadership Podcast di Chad Beagen, il futuro dirigente della Juventus Damien Comolli ha raccontato così la sua visione dirigenziale. Le dichiarazioni. LO SCOUTING – « La transizione da allenatore a osservatore è stata quasi nulla. E ho fatto fatica, all'inizio. Ricordo delle conversazioni quando ero all'Arsenal in cui dicevo: "La persona più importante in un club è l'allenatore o l'allenatore delle giovanili, perché è lui a sviluppare i giocatori".

Perché si parla di Damien Comolli alla Juventus: chi è il dirigente che criticò Agnelli

Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa, è al centro dell'attenzione per il suo possibile ingresso nel team dirigenziale della Juventus.

Ravezzani: "Comolli è il campione della filosofia Money Ball, cioè operare sul mercato trovando opportunità dove gli altri vedono rischi"

Secondo tuttojuve.com: Il giornalista Fabio Ravezzani, tramite la piattaforma, si è espresso su Comolli, Giuntoli e Gasperini. Le sue parole in merito: "Ragioniamo: Comolli è il campione della ...

Comolli pronto per la Juve: carriera, filosofia, risultati e l'eredità lasciata al Tolosa

Da msn.com: Damien Comolli è il nome nuovo accostato a un posto di primo piano nella dirigenza della Juventus. Francese, 54 anni, un’esperienza cosmopolita iniziata come osservatore in Inghilterra, proseguita com ...

Moneyball, cos'è la filosofia di Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus?

Come scrive tag24.it: La Juventus, storica e prestigiosa società calcistica italiana, si appresta a inaugurare un nuovo ciclo sportivo e dirigenziale con l’ingresso di Damien Comolli come nuovo direttore generale.