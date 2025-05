Comolli Juve quando potrebbe arrivare la firma del nuovo dirigente? Svelata la data | tutti gli aggiornamenti

La Juventus si prepara a una nuova era con l’arrivo di Damien Comolli come direttore generale. La firma è attesa a breve, e con lui potrebbero arrivare ulteriori cambiamenti strategici. Questo passaggio segna un momento cruciale per i bianconeri, che puntano a rilanciarsi nel panorama calcistico europeo. Con il mercato in fermento, gli appassionati possono aspettarsi strategie vincenti, pronte a sorprendere. Non perdere i prossimi sviluppi!

Comolli Juve, quando potrebbe arrivare la firma del nuovo dirigente bianconero dopo l’addio dal Tolosa: ultime. Damien Comolli si appresta a diventare il nuovo direttore generale della Juve. Con l’arrivo dell’ex Tolosa, ci dovrebbe essere anche quello di Tognozzi e, come riportato da Nicolò Schira, la firma dovrebbe avvenire nella giornata di martedì. Attesa anche per l’ufficialità dell’addio di Giuntoli. PAROLE – «Previste le firme di Damien Comolli e Matteo Tognozzi con la Juventus all’inizio della prossima settimana. Martedì potrebbe essere il giorno cruciale». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, quando potrebbe arrivare la firma del nuovo dirigente? Svelata la data: tutti gli aggiornamenti

Comolli Juve (Tuttosport), c’è il suo nome per implementare la dirigenza: annuncio già nei prossimi giorni? I dettagli

La Juventus potrebbe presto annunciare un'importante novità dirigenziale, con il nome di Comolli che circola insistentemente.

