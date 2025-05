Comolli Juve perchè sta slittando l’annuncio ufficiale del nuovo dg bianconero? Svelato l’intrigo | ecco il vero motivo

La Juventus è in fermento: l'annuncio ufficiale del nuovo DG Damien Comolli sta tardando e dietro le quinte si cela un intrigo affascinante. Secondo il Corriere dello Sport, la situazione è più complessa del previsto. Questo slittamento non riguarda solo la dirigenza bianconera, ma riflette un trend più ampio nel calcio italiano, dove strategie e tempistiche si intrecciano in un gioco di potere avvincente. Rimanete sintonizzati per scoprire cosa succederà!

Comolli Juve, perchè sta slittando l’annuncio ufficiale del nuovo dg bianconero? Il Corriere dello Sport ha svelato l’intrigo: ecco il vero motivo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su Damien Comolli, il nuovo dg della Juventus che di fatto è già operativo e sta lavorando alla ricerca del nuovo allenatore bianconero. Tuttavia come noto non è ancora stato ufficializzato dal club. Nei giorni scorsi si è dimesso dal Tolosa e verrà annunciato dalla Juve non prima che verrà comunicata ufficialmente la spedizione con Cristiano Giuntoli. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, perchè sta slittando l’annuncio ufficiale del nuovo dg bianconero? Svelato l’intrigo: ecco il vero motivo

Comolli Juve (Tuttosport), c’è il suo nome per implementare la dirigenza: annuncio già nei prossimi giorni? I dettagli

La Juventus potrebbe presto annunciare un'importante novità dirigenziale, con il nome di Comolli che circola insistentemente.

Cerca Video su questo argomento: Comolli Juve Perchè Sta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Perché si parla di Damien Comolli alla Juventus: chi è il dirigente che criticò Agnelli; Damien Comolli è l’uomo di campo (e delle statistiche) scelto dalla Juve per tornare in alto; Chi è Damien Comolli, il dirigente che piace alla Juve; Chi è Damien Comolli, il dirigente uomo di Red Bird su cui punta la Juve. 🔗Ne parlano su altre fonti