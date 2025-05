Comolli Juve | Ha un’ottima conoscenza del calcio e penso che possa fare bene Le parole del giornalista rincuorano il popolo bianconero!

Damien Comolli, un nome che accende la passione dei tifosi bianconeri! La caporedattrice de L’Équipe, Melisande Gomez, lo promuove come il futuro uomo mercato della Juventus, sottolineando la sua profonda conoscenza del calcio. In un periodo in cui il club cerca di rilanciarsi, l’ex dirigente di squadre come Liverpool e Saint-Étienne potrebbe rappresentare la chiave per costruire una rosa vincente. È tempo di sognare in grande!

Comolli Juve, una giornalista de L’Équipe promuove il francese come nuovo uomo mercato bianconero: le parole non lasciano spazio a dubbi. Che cosa può dare Damien Comolli alla Juve? La risposta è arrivata direttamente dalla Francia, più precisamente da L’Équipe. La caporedattrice del settore calcio, Melisande Gomez, ha speso le seguenti parole sul nuovo DG bianconero. Ecco le sue impressioni sui vantaggi che il transalpino può apportare a Madama. PAROLE – « Al Tolosa è stato diverso perchè decideva tutto lui. Alla Juve ci sarà un’altra struttura intorno a lui ma questo lo ha capito benissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve: «Ha un’ottima conoscenza del calcio e penso che possa fare bene». Le parole del giornalista rincuorano il popolo bianconero!

Comolli Juve (Tuttosport), c’è il suo nome per implementare la dirigenza: annuncio già nei prossimi giorni? I dettagli

La Juventus potrebbe presto annunciare un'importante novità dirigenziale, con il nome di Comolli che circola insistentemente.

Corsport - Comolli-Juve, l'ufficialità arriverà dopo l'addio di Giuntoli

Si legge su tuttojuve.com: Damien Comolli è già al lavoro per la Juventus con il ruolo di direttore generale, ma non è stato ancora ufficializzato dal club bianconero: come riportato dal ...

Comolli, chi ha davvero preso la Juve: le operazioni più clamorose del calciomercato

Secondo msn.com: L’ex numero uno del Tolosa conosce bene le dinamiche: sotto la sua gestione, i club spendono poco e inanellano plusvalenze ...

Juventus, prende quota l’idea di Comolli per la panchina

calciostyle.it scrive: Visualizzazioni: 137 Marco Silva, attuale allenatore del Fulham, è in pole per la panchina della Juventus. Il tecnico portoghese risulta molto apprezzato da Comolli. Marco Silva, mi manda Damien Comol ...