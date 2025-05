Comolli aspettando la Juventus | "Non sopporto le persone mediocri non possono lavorare con me"

La Juventus si prepara a un nuovo capitolo con Damien Comolli, esperto di calcio internazionale. La sua frase, "non sopporto le persone mediocri", anticipa una rivoluzione nel club bianconero, in linea con il trend di valorizzare talenti e professionalità. Un cambio di rotta necessario in un calcio italiano che deve tornare a brillare. Riuscirà Comolli a riportare la Juve ai vertici? Scoprilo nei prossimi sviluppi!

Manca ancora l`annuncio ufficiale, ma Damien Comolli è una delle figure scelte dalla Juventus per ripartire. Ha un`esperienza trentennale alle. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Sportmediaset - Juventus, nuova idea per la dirigenza: chi è Damien Comolli e quell'accusa ad Andrea Agnelli

La Juventus sta valutando un'innovativa strategia dirigenziale, con Damien Comolli, presidente del Tolosa, al centro dell'attenzione.

Pedullà: 'Giudizio su Comolli? La Juventus non ha bisogno degli algoritmi'

Il giornalista ha aggiunto: 'Non ha bisogno di prendere allenatori o calciatori andando a studiare dei criteri che non hanno motivo di esistere'

Sky - Marchetti: "Comolli sarà presente in tribuna per la finale di Champions. Sul nuovo allenatore..."

Damien Comolli sarà a Monaco per assistere alla finale tra PSG e Inter. Luca Marchetti, giornalista di Sky, spiega: "La Juventus si riorganizzerà a livello aziendale provando ...

Chi decide al Milan oltre a Cardinale? Furlani? Ibrahimovic? Il possibile nuovo arrivato Comolli? Alla Juventus invece prende forma lo staff, unica cosa che c'è davvero all ...

Era così anche la Juventus di Marotta e Paratici ... ecco che potrebbe esserci un inserimento nell'organigramma, con Damien Comolli - ex Arsenal, Tottenham, Saint-Etienne, Liverpool - che ...