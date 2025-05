Como truffa i turisti sul lungolago con il gioco delle tre campanelle | denunciato 38enne

Un'ombra sul lungolago di Como: un 38enne denunciato per truffa mentre intratteneva i turisti con il gioco delle tre campanelle. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante che si sta diffondendo nei luoghi turistici d'Italia, dove l'ingegno si trasforma in inganno. Rimanere vigili è fondamentale per proteggere le esperienze autentiche dei visitatori e preservare la bellezza delle nostre città. Non lasciarti fregare!

Como, 31 maggio 2025 – Sul lungolago di Como, tra i turisti, aveva allestito un banchetto con il gioco delle tre campanelle. Denunciato e allontanato dalla Polizia di Stato. Verso le 15.30 di venerdì, una volante della polizia è stata indirizzata sul lungolago Mafalda di Savoia, in quanto era segnalato un uomo intento ad intrattenere i turisti con il gioco delle tre campanelle. Alla vista degli agenti, il 38enne ha subito cercato di allontanarsi raccogliendo il tavolino di fortuna che aveva, ma è stato fermato e controllato. Con sé aveva, oltre al materiale per il gioco d’azzardo, campanelle e pallina di metallo, la somma di circa 190 euro e 150 dollari americani, probabile frutto dell’attività illecita, il tutto sequestrato dai poliziotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, truffa i turisti sul lungolago con il gioco delle tre campanelle: denunciato 38enne

Cerca Video su questo argomento: Como Truffa Turisti Lungolago Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Como, cartoline dal lungolago: “Auto e Ncc in divieto, il solito pullman in mezzo alla strada che scarica turisti e l’acqua in piazza”

Segnala comozero.it: Una passeggiata di 10 minuti e una raccolta di immagini ormai classiche di un ‘normale’ sabato pomeriggio sul lungolago di Como. E’ quanto ci ha appena inviato un lettore che ha immortalato un po’ di ...

Como, nuovi parapetti sul lungolago, Rapinese affonda: “Sertori e Fermi a non facciano i fenomeni. Servono per la sicurezza”

comozero.it scrive: Chiaro il sindaco Alessandro Rapinese durante l’ultima puntata della trasmissione Etg+ Sindaco su Etv. Tema i contestatissimi parapetti comparsi pochi giorni fa sul lungolago che non sono piaciuti a n ...

Como, le paratie sul lungolago e la versione del sindaco Rapinese: "Vedremo se funzionano. Le folle di turisti? Una fortuna"

Segnala ilgiorno.it: Como, 14 luglio 2024 – I turisti, grande e irrinunciabile patrimonio della città di Como, la necessità di rinnovarsi e farsi trovare pronti per contenere i prossimi problemi che saranno ...