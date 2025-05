Como Calcio | Fabregas al Master Uefa Pro mercato e futuro dei giocatori

Con Cesc Fabregas a Coverciano per il Master UEFA Pro, il Como si prepara a un'estate di riflessioni e cambiamenti. Mentre i giocatori sono in vacanza, il ds Ludi analizza strategie di mercato cruciali per il futuro della squadra. In un calcio che richiede sempre più competenze e innovazioni, la formazione dei talenti è fondamentale. Sarà interessante vedere come il Como integrerà queste nuove idee nel proprio progetto sportivo!

Da mercoledì tutti i giocatori del Como possono definirsi in vacanza. Cesc Fabregas (nella foto) è a Coverciano a completare il corso per il patentino Master Uefa Pro, il presidente Mirwan Suwarso è negli uffici operativi di Londra, l'unico rimasto in via Sinigaglia è il ds Carlo Alberto Ludi, per ragionare sul mercato. Data per scontata la permanenza di Fabregas, che ha avuto un ritocco d'ingaggio e garanzie per un grande mercato. Ludi dovrà lavorare molto in uscita e decidere se riscattare alcuni uomini già in rosa e la sorte di una ventina di giocatori di proprietà , prestati dalla Serie A alla C e in diverse squadre europee.