Commento al Vangelo di oggi 31 maggio 2025 | Lc 139-56

Oggi, 31 maggio, celebriamo la Visitazione della Beata Vergine Maria, un momento di incontro che esalta l'umiltà e la gioia. Maria, nel suo canto, ci invita a riflettere sulla bellezza di riconoscere le piccole cose nella vita quotidiana e a dare voce alla gratitudine. In un'epoca in cui siamo spesso travolti dal frastuono, riappropriarci di questi momenti di silenzio e meraviglia diventa fondamentale per ritrovare il nostro centro e dare significato alle nostre

Meditiamo il Vangelo del 31 maggio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Visitazione della Beata Vergine Maria Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,39-56

Commento al Vangelo di oggi 13 maggio 2025: Gv 10,22-30

Oggi, 13 maggio 2025, meditiamo il Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,22-30) in un Martedì della quarta settimana di Pasqua.

